شاهد صورة اثارت سخرية واسعة في مواقع التواصل لما قيل انه دعم الأمارات لابناء عدن

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صنعاء - ياسمين الخيامي - سخر ناشطون يمنيون من صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لما قالوا عنه أنه دعم الامارات لاهالي العاصمة المؤقتة عدن. وتظهر الصورة التي تداولها ناشطون على نطاق واسع عبر مواقع التواصل قاطرة محملة بثلاجة لحفظ جثث الموتى وقد علق عليها لوحة تحمل علم الامارات واسم شعار الهلال الاحمر الامارتي. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إقـــــــراء أيــضـــــا: عـــاجـــل : تفجر ثورة شعبية عارمة في هذه الدولة العربية وجموع الشعب تجتاح العاصمة وتستولي على المطار وسقوط اكثر من 200 شخص (تفاصيل طارئة+صور) عبدالباري عطوان يفجر مفاجأة مزلزلة عن قناة المسيرة ويكشف ما يدور خلف الكواليس في استديوهات لبنان ويعلن الانهيار الشامل شاهد : زوجة حاكم دبي في شوارع لندن بملابس مثيرة للغاية أصابت محمد بن راشد بالجنون (صور صادمة) Advertisements الشرعية تعلن نجاح بناء تحالف دولي جديد لصالح اليمن وتنجح في إزاحة الإمارات .. ودولة عظمى تساندها .. وهذا موقف السعودية عاجل : أكبر صحيفة عربية تفاجئ العالم وتعلن عن الضحية القادمة من الحكام العرب وتكشف عن مرحلة جديدة من الربيع العربي .. شاهد صدق أو لا تصدق .. أجمل مذيعة بالوطن العربي تخلع ملابسها على الهواء مباشرة .. ومواقع التواصل الإجتماعي تشتعل غضباً (شاهد فيديو) عـــاجـــل .. "محمد بن سلمان" يصدم الجميع و يصدر قبل قليل هذا الأمر الملكي المفاجئ والسعوديون يخرجون إلى الشوارع .. شاهد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وفي الصورة تظهر أيضا عبارة ” هدية من الهلا الاحمر الاماراتي إلى محافظة عدن” فيما يقف الى جانب القاطرة عدد من الاشخاص بينهم أحد موظفي الهلا الاحمر الاماراتي. وقال الناشطون ان الامارات تدعم ما يسمى بالمجلس الانتقالي بثلاجة لــ”الموتى

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