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عدن - ياسمين التهامي - مذيعة الجزيرة علا الفارس تفجر فضيحة مزلزلة عما يحدث في قنوات mbc ..وهذا ما حدث لـ‘‘سارة عبدالعزيز ولجين عمران’’ (فيديو)

شنّت الإعلامية الأردنية، علا الفارس، هجوما عنيفا على إدارة قناة "إم بي سي" السعودية، التي عملت لصالحها عدة سنوات.

ونشرت الفارس في حسابها عبر "تويتر"، فيديو للإعلامية السعودية سارة عبد العزيز، التي تركت القناة مؤخرا، تقول فيه الأخيرة إنها لن تعود إلى "إم بي سي"، إلا في حال تم تعيين رئيس مجلس إدارة سعودي.

وتابعت سارة عبد العزيز التي قدمت إلى "إم بي سي" كخليفة لعلا الفارس: "شدو حيلكم، وخلوا الإدارة سعودية".

بدورها، تضامنت الفارس مع عبد العزيز، مهاجمة إدارة "إم بي سي"، وغردت: "وشهد شاهدٌ من أهلها، وماذا عن سعود الدوسري الذي قتله الاكتئاب بعد التهميش والمعاملة القذرة، محمد الشهري، لجين عمران، وغيرهم فهم كُثرُ أعطوهم الأمان".

وتابعت: "اسمعوا، ألا تقولون أنكم أهل الحق، فانتصروا له على الأقل لأبنائكم.. وين حسابات دعاة الوطنية عنه، ولا تخافوا ما يعطيكم مساحة ظهور".

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وكانت "الفارس" أعلنت انتهاء علاقتها بمجموعة قنوات "إم بي سي" في شباط/ فبراير الماضي، بعد تحريض واسع ضدها في "تويتر"، لتنتقل إلى قناة "الجزيرة" كمقدمة أخبار.

وشهد شاهدٌ من أهلها

وماذا عن سعود الدوسري الذي قتله الاكتئاب بعد التهميش والمعاملة القذرة، محمد الشهري،لجين عمران ، وغيرهم فهم كُثرُ اعطوهم الامان واسمعوا،

الا تقولون انكم اهل الحق فانتصروا له على الأقل لأبنائكم ..وين حسابات دعاة الوطنية عنه ولا تخافوا ما يعطيكم مساحة ظهور pic.twitter.com/Sgk9BWaxJL — Ola Al Fares 🦂 (@OlaAlfares) October 2, 2019 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c31"> وشهد شاهدٌ من أهلها

وماذا عن سعود الدوسري الذي قتله الاكتئاب بعد التهميش والمعاملة القذرة، محمد الشهري،لجين عمران ، وغيرهم فهم كُثرُ اعطوهم الامان واسمعوا،

الا تقولون انكم اهل الحق فانتصروا له على الأقل لأبنائكم ..وين حسابات دعاة الوطنية عنه ولا تخافوا ما يعطيكم مساحة ظهور " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c31">