شكرا لقرائتكم خبر عن وأخيرًا السعودية تعلن عن مصير مؤلم للداعية “سلمان العودة”.. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وأخيرًا السعودية تعلن عن مصير مؤلم للداعية “سلمان العودة”.. شاهد

قال نجل الداعية السعودي، عبدالله سلمان العودة، أن المحكمة المتخصصة بالرياض قررت الخميس القادم موعد نطق الحكم ضد والده.

وكتب العودة في تغريدة على حسابه بتويتر: “اليوم حضر الوالد #سلمان_العودة في المحكمة المتخصصة بالرياض، وقد انتهت الجلسة إلى تحديد يوم الخميس القادم (الموافق للعاشر من أوكتوبر) كجلسة النطق بالحكم”.

Advertisements

واختتم العودة تغريدته بالدعاء لوالده بالفرج، “أسأل الله رب العزة والجلال أن يفرّج عنه والبقية”.

ويواجه العودة عدد من التهم المتعلقة بدعم الإرهاب، قد تصل بعض التهم عقوباتها للإعدام.