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عدن - ياسمين التهامي - وأخيرًا “مجتهد” يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف عن هوية ‘‘القاتل الفعلي لـ ‘‘عبدالعزيز الفغم’’



استمرارا للتسريبات عن قضية اغتيال الفغم وتفاصيلها الغامضة.. قال المغرد الشهير بتسريباته من داخل الديوان الملكي السعودي “مجتهد”، إن مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان الشخصي هو عملية اغتيال مدبرة نفذت بأوامر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بما ينسف الرواية السعودية الرسمية حول مقتل “الفغم”.

وقال “مجتهد” في سلسلة تغريدات له بتويتر معلقا على الحادث، إن الفغم قتل في اشتباكات دارت في القصر الملكي بجدة، وليس في منزل صديقه، كما ذكرت الرواية الرسمية.

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ونوه “مجتهد” إلى أن “ابن سلمان كان يعتبر الفغم من الحرس القديم الذي يوالي آل سعود عموما ولا يثق بإخلاصه له شخصيا”، وردد عدة مرات رغبته بإبعاده.

وقال “مجتهد” إن “الفغم وممدوح آل علي (الذي زعموا أنه القاتل) قـُتلا سويا من قبل مجموعة أخرى، والحادث حصل في مختصر القصر، وسُمع إطلاق النار”.

وتابع أنها “لم يكونا مستهدفين، لكن كانا عقبة -عن غير قصد- أمام تنفيذ أمر مفاجئ لابن سلمان فقتلا”.

وقال إعلام رسمي سعودي، الأحد، إن الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز، قتل بجدة إثر خلاف شخصي، ولا يزال مقتله يتصدر حديث منصات التواصل.

وما تزال الكثير من تفاصيل القضية غامضة.. في حين أن تسريبات تقول إن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، متورط فيها، وهو من أشار على بن سلمان للقضاء على اللواء الفغم.