الاكثر مشاهدة - ورد الآن : أول رد ايراني مفاجئ على المظاهرات الغاضبة في العراق

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : أول رد ايراني مفاجئ على المظاهرات الغاضبة في العراق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا عاجلا بشأن المظاهرات في العراق، تحث فيه المواطنين الإيرانيين على تأخير زيارتهم إلى العراق حتى تستقر الظروف في البلاد. Advertisements ​ ​​​​​​​​​​ وقالت الخارجية إن طهران على ثقة من أن الحكومة العراقية ستعمل إلى جانب الأحزاب والشخصيات السياسية والمرجعية الدينية والزعماء الدينيين لتهدئة الأجواء المشتعلة…

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