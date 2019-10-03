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الاكثر مشاهدة - ورد الآن : أول رد ايراني مفاجئ على المظاهرات الغاضبة في العراق

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عدن - ياسمين التهامي - أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا عاجلا بشأن المظاهرات في العراق، تحث فيه المواطنين الإيرانيين على تأخير زيارتهم إلى العراق حتى تستقر الظروف في البلاد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وقالت الخارجية إن طهران على ثقة من أن الحكومة العراقية ستعمل إلى جانب الأحزاب والشخصيات السياسية والمرجعية الدينية والزعماء الدينيين لتهدئة الأجواء المشتعلة…

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