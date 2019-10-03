الاكثر مشاهدة - عــــــــــاجل : إعلان حالة الطوارئ في صنعاء ومناشدة عاجلة للشرعية والتحالف بسرعة التدخل (تفاصيل ما يحدث)

شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل : إعلان حالة الطوارئ في صنعاء ومناشدة عاجلة للشرعية والتحالف بسرعة التدخل (تفاصيل ما يحدث) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شركة النفط بصنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي اليوم العودة إلى العمل ببرنامج الطوارئ لإدارة الكميات النفطية المتبقية في خزاناتها.

وقالت الشركة في بيان صحفي إن تدني مخزون الوقود يعيد الشركة لبرنامج الطوارئ لتوزيع المشتقات النفطية للمحطات، من أجل توفير الحد الأدنى من احتياج المواطنين لأطول فترة ممكنة.

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وأكدت أن مخزون المواد البترولية، وخاصة الديزل، أصبح في وضع حرج، وفي حال عدم دخول سفن نفطية بصورة عاجلة، بتوقف عدد من الخدمات الأساسية ما سيتسبب ذلك بكارثة إنسانية”.

وفي بيان سابق، طالبت الشركة، التحالف العربي والشرعية تحمل مسؤولياتها لإنقاذ اليمنيين.