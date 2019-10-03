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الاكثر مشاهدة - روسيا تحسم الأمور وتفاجئ الجميع بإعلان رسمي صارم: عودة الاستقرار بعد إنهاء الحرب مرهون بموقف هذه الدولة العربية

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عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن عودة سورية إلى جامعة الدول العربية مرتبطة بشكل أساسي بموقف .

وأضاف لافروف في تصريح صحافي أن "تقدم المسار السياسي في ما يخص الأزمة السورية يعيد مسألة ضرورة عودة سوريا إلى حضن الأسرة العربية، أي جامعة الدول العربية".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وأوضح وزير الخارجية الروسي أن "موقف السعودية مهم في هذه المسألة، وصوت الرياض له أهمية في دول المنطقة وخارج المنطقة".

 

هذا وقد دعت موسكو في أكثر من مناسبة الدول العربية إلى إعادة سوريا إلى الجامعة العربية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تساعد في حل الأزمة التي تمر بها منذ سنوات.

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