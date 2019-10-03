الاكثر مشاهدة - إعلان عسكري خليجي عاجل .. واجتماع طارئ في السعودية بمشاركة قطر وتحذير من كارثة كبرى قادمة

وأصدر رؤساء أركان الخليج، مساء اليوم، الخميس، بيانا، جاء فيه التأكيد على مدى الجاهزية العسكرية للتصدي لأي تهديدات أو هجمات إرهابية. وذلك بحسب قناة "العربية".

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وشدد البيان على أن أي اعتداء على دولة في مجلس التعاون هو اعتداء على كافة دول المجلس، موضحا أنه تم بحث التهديدات على المنشآت النفطية وأمن الملاحة البحرية.

وأشار بيان رؤساء أركان دول الخليج إلى أن الهجمات على المنشآت النفطية انتهاك صارخ لأمن وسلامة دول المجلس كافة.

وأدان بيان رؤساء أركان الخليج انتهاك أجواء بعض دول الخليج" لتنفيذ الاعتداء ضد المملكة العربية السعودية.