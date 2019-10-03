شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي بن لزرق يدخل إصبعه في عين ”أكبر كبير” ويعجز قياديا في الانتقالي بتحدي بسيط.. هذه القصة باختصار... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سرد الاعلامي اليمني المعروف فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، عن محادثة شخصية جرت بينه مع قيادي في المجلس الانتقالي، بعد ان طلب منه الاخير ان يدين قمع المتظاهرين في عزان بمحافظة شبوة.

وقال بن لزرق في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تابعه محرر أبابيل نت: بأن قيادي في الانتقالي سأله هل تستطيع ان تكتب عن مقتل متظاهر في عزان، فرد عليه، اقدر أضع أصبعي بعين اكبر كبير وان أقول ما أريد ولا اهتم، أبابيل نت يعيد لكم نشر منشور بن لزرق كما ورد:

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فتحي بن لزرق يدخل إصبعه في عين ”أكبر كبير” ويعجز قياديا في الانتقالي بتحدي بسيط.. هذه القصة باختصار شديد!



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سألني احد قيادات المجلس الانتقالي اليوم الخميس قائلا :" هل تستطيع ان تكتب عن مقتل متظاهر برصاص رجل امن في مدينة عزان أم انك ستبتلع لسانك؟

قلت له :" نعم استطيع ان أدين ذلك وبكل صراحة وان أضع أصبعي بعين اكبر كبير وان أقول ما أريد ولا اهتم .

فتحت صفحتي بتويتر وكتبت تنديدا بما حدث وفتحت صفحتي هذه بالفيس بوك وكتبت تنديدا مطولا حول ذات الواقعة.

أرسلت المنشورين إلى نفس الشخص.

قال :" والله قويت قلبك ..

قلت له :" دعني أسالك الآن وأنت قيادي انتقالي ومن نفس المحافظة ؟

- هل تستطيع أنت ان تدين اختطاف ومداهمة منازل أبناء محافظتك والتنكيل بهم في عدن ؟

-هل يستطيع إعلاميو الانتقالي إدانة القمع المستمر والمتواصل للأبرياء في عدن؟ .

- هل ملكت القدرة على كتابة إدانة واحدة حينما تعرضت عشرات المنازل لهجوم مسلح وتعرض العشرات من الإعلاميين للمطاردة والاعتقال.

قال :" انا والله ارفض هذه الممارسات وأجريت اتصالاتي وجهودي ولكن كما تعلم الأمور مش بيدنا .

قلت له :" إذا لاتطالبوا الناس مالاتستطيعوا فعله ولاتنددوا بفعل وتتركوا عشرة.

انا صحفي ولست قيادي ولامسؤول لكنني استطيع ان أضع أصبعي في عين كل الأطراف انتقد الشرعية والانتقالي والسعودية والإمارات والحكومة والأمن والجيش المؤتمر والإصلاح والحوثي والحراك وكل الأطراف التي ترتكب أخطاء.

أردفت له :" دعنا منك .. قلي هل يستطيع إعلاميي الانتقالي إدانة مداهمة منازل المواطنين في عدن وقتلهم والتنكيل بهم وسرقة البيوت والأملاك الخاصة أم أنهم لايرون إلا مايحدث في شبوة لكن أعينهم لاترى مايحدث في عدن .

التضامن مع الضحايا لا "يتجزأ" والخطأ ورفضه واحد .

قلت له :" سأجيب نيابة عنك .. لن تستطيع أنت ولا هؤلاء الإعلاميين قول كلمة واحدة بخصوص مايحدث في عدن من أعمال تنكيل لان الممول لن يسمح لكم بذلك ، لكن ثق إننا على خلافكم سنقول كلمة الحق في مواجهة كل الأطراف وسندين كل فعل خاطئ بحق كل مواطن يمني في عدن وصنعاء وتعز وشبوة وكل شبر من بلادنا.

من لايملك قوت يومه لايملك قراراه ..

وانا امتلكت قوت يومي وقراري برأسي.

هذه القصة بمختصر مفيد..

فتحي بن لزرق 3 اكتوبر2019