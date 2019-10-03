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صنعاء - ياسمين الخيامي - تنظيم الاخوان ينتفض في اول دولة خليجية ويلمح بواحدية المصير بين جميع فروع التنظيم في الدول العربية

حمل المكتب العام لـ "الاخوان المسلمين" في الكويت سلطات بلاده مسؤولية مصير عناصر الاخوان المسلمين المصريين ممن تقوم بتسليمهم الى السلطات المصرية ، مطالبا بالتوقف عن هذا الاجراء . والمح في بيان نشرع على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي الى واحدية المصير بين اخوان الكويت واخوان مصر، وقال في البيان، أن "الحركةَ الإسلامية تشكلُ جزءًا هامًا من المشهد السياسي الكويتي، وضربت نموذجًا عمليًا للمنهج الإصلاحي الوسطي والرسالة التنموية التي تقدمها الحركة، وهو ما يفقد السلطات الكويتية أي مبرر يدفعها لتسليمِ المعارضين المصريين المنتمين للحركة الإسلامية". -------------------------------------------------------------------------------------------------- Advertisements جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: -------------------------------------------------------------------------------------------------- وكانت السلطات الكويتية قد اعلنت في 12 يوليو الماضي، عن ضبط خلية وصفتها بـ"الإرهابية"، قالت إنها هاربة وصدر بحق عناصرها أحكام قضائية في مصر. وفي بيان لوزارة الداخلية الكويتية آنذاك، قالت إنه تم "ضبط خلية إرهابية (لم يحدد عددها) تتبع تنظيم الإخوان المسلمين، صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عامًا".

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