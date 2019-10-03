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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل : الحرب تندلع مجددا بين الشرعية والمجلس الانتقالي في شبوة جنوب شرق اليمن

تدور اشتباكات عنيفة في هذه الاثناء بين القوات الحكومية وعناصر الانتقالي في مديرية الروضة بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن . وقالت مصادر محلية ان مواجهات عنيفة اندلعت عصر اليوم بين القوات الحكومية ومسلحي الانتقالي في منطقة المجازة بمفرق مديرية الروضة. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- واكدت المصادر ان توتر امني يخيم على مديريات شبوة عقب حشد الانتقالي لانصاره للتظاهر في مدينة عزان صباح اليوم للمطالبة بعودة قوات النخبة الشبوانية لتولي المهام الامنية . وتوجه قيادات الامتقالي اتهامات للقوات الحكومية على قمع المتظاهرين بقوة السلاح مما تسبب الى سقوط قتيل وعدد من الجرحى بالاضافة الى اعتقال العشرات من انصار الانتقالي, فيما تأكد مصادر محايدة بأن المتظاهرين اكملوا وقفتهم الاحتجاجية تحت حماية قوات الامن الحكومية.

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