حضرموت: وقفة احتجاجية تطالب ببناء فصول دراسية جديدة في مديرية حجر

نظم أبناء مديرية حجر بمحافظة حضرموت، الخميس، وقفة احتجاجية، للمطالبة ببناء صفوف دراسية جديدة في المديرية.
وقال المحتجون في الوقفة التي نُفذت أما مبنى مكتب التربية بساحل المحافظة "لقد عانت مديرية حجر من تهميش متعمد وممنهج في مختلف الخدمات الأساسية خلال العقود الماضية".
وذكر المحتجون خلال الوقفة بأنهم يعانون ويواجهون مشكلة تتعلق ببناء مستقبل المديرية ومستقبل أولادهم جميعاً.
وأشاروا إلى أن هناك أكثر من 200 طالب وطالبة في المديرية، محرومين من حقهم في التعليم .
ودعا المحتجون كافة المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والمكونات الشعبية للوقوف مع مطالب المديرية المشروعة في التعليم.
ورفع المحتجون لافتات وشعارات عبرت عن سخط المواطنين تجاه تهميش مديريتهم وحقوق أبنائها المشروعة.
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