شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سعودية تباغت الجميع وتعلن استدعاء توكل كرمان ومنحها منصب رفيع وتكليفها بمهمة خطيرة جدا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صحيفة سعودية تباغت الجميع وتعلن استدعاء توكل كرمان ومنحها منصب رفيع وتكليفها بمهمة خطيرة جدا 2019/10/03 الساعة 06:01 مساءً قالت وسائل إعلام سعوديةآ أن حكومتيآ قطر وتركيا استدعت الناشطةآ اليمنية “توكل كرمان” بتاريخ 24 سبتمبر الجاري في قصر “الوجبة” بالدوحة؛ بهدف الاستماع لنتائج لقاءاتها في الاجتماع السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل بالمكسيك. ونقلت صحيفة سبق، السعودية عن مصادرها، أنآ الحكومة القطرية كلفت توكل كرمان منصب رفيع لإدارة فريق متكامل من الاعلاميين بالمشاركة والتنسيق للحملة المقررة لإثارة موضوع المواطن السعودي جمال خاشقجي، والتشكيك بنزاهة القضاء السعودي، ودعم المواطنين المغرر بهم بالخارج لوجستياً وإعلامياً.

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