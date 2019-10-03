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عدن - ياسمين التهامي - الخارجية المصرية تطرد السفير اليمني وتمهله 72 ساعة لمغادرة القاهرة 2019/10/03 الساعة 05:55 مساءً (متابعات جهينة) طلبت الخارجية المصرية من السفير اليمني في مصر محمد مارم مغادرة الاراضي المصرية خلال 72 ساعة. ونسب موقع " المصريون " الى مصادر في الخارجية المصرية قولها ان لدى الخارجية المصرية معلومات مؤكدة ان هناك تلاعب بالعملة المصرية وان السسفارة ترفض التعامل مع مواطنيها بالعملة المصرية وتفرض على مواطنيها اليمنيين الدفع بالدولار لاجراء معاملاتهم. ولفتت المصادر الى ان طرد السفير اليمني في مصر لا يعني ان العلاقة المصرية - اليمنية سيئة ولكن تصرفات السفير المشبوهة تسيئ لليمن قبل ان تسيئ لمصر . وكانت لجنة تحقيق من وزارة التعليم العالي في الحكومة الشرعية باشرت بالتحقيق في وقائع فساد تورط فيها سفير اليمن في القاهرة محمد مارم. وبحسب مصادر مطلعة تضم اللجنة التي وصلت العاصمة المصرية القاهرة كلا من خالد الوصابي نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسفير مروان عبدالله عبدالوهاب نعمان مستشار وزير الخارجية وعضو ثالث من قطاع البعثات بوزارة التعليم العالي. وفقا للمصادر فإن اللجنة ستقوم بالتحقيق في تجاوزات السفير مارم في موضوعات المنح الدراسية وأداء السفارة لمهامها في ظل الظروف السيئة التي تعيشها الجالية اليمنية في مصر. يشار إلى أن القائمين على السفارة اليمنية بالقاهرة استبعدوا الطالبة فاطمة مساوى حجري إلى جانب أربع طالبات أخريات والحاصلات على أوائل الجمهورية بتقدير 97.7 من الكشف واستبدالهن بأبناء دبلوماسيين وأقارب ومقربين من السفير

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