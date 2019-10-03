شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحذر من الساعات الـتسع المقبلة... ماذا يحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السعودية تحذر من الساعات الـتسع المقبلة... ماذا يحدث 2019/10/03 الساعة 05:32 مساءً حذرت السعودية من الساعات الـ9 المقبلة ونبهت على المواطنين اتخاذ التدابير اللازمة. وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدما عن حالة الطقس في البلاد، الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، بحسب موقع صحيفة "اليوم" السعودية. ​وأشارت إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة الـ 12 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً. وبحسب بيان الهيئة الصادر، اليوم الخميس، أنها تتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة مثيرة للأتربة، ومصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وانعدام لمدى الرؤية الأفقية، وذلك على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة تشمل: أضم، والجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، وميسان. ومن جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تحذر من الساعات الـتسع المقبلة... ماذا يحدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.