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عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل: مقتل اثنين من مرافقي محافظ تعز برصاص جنود من اللواء 17 مشاة
اندلعت صباح اليوم اشتباكات عنيفة بمدينة التربة بمحافظة تعز بين حراسة المحافظ "نبيل شمسان" وأفراد اللواء 17 مشاة التابع ما تسبب بمقتل جنديين من حراسة المحافظ .
حيث قتل إثنين من مرافقي محافظ محافظة تعز نبيل شمسان صباح اليوم بمدينة التربة بمحافظة تعز.
وقال مصدر أمني أن الجنديين اسامة الأشعري وأشرف الذبحاني من أفراد حراسة المحافظ تعرضا لإطلاق نار مباشر من قبل جنود من اللواء 17 مشاة بجوار محل الأمين في مدينة التربة مما أدى الى مقتلهما.
وأوضح مصدر محلي ان خلاف بين حراسة المحافظ وجنود من افراد اللواء 17 مشاه التابع تطور إلى اشتباكات تسببت بمقتل جنديين من حراسة المحافظ.
واضاف: المصدر ان الاشتباكات تجددت عقب مقتل الجنديين وتسببت بسقوط جرحى من الطرفين.
ولاتزال الاوضاع متوترة في مدينة التربة بتعز على إثر الاشتباكات ومقتل إثنان من حراسة المحافظ
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