حقوقي يتحدث عن عن جانب من قضايا التحرش بالأطفال بتعز 

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الخميس 3 أكتوبر 2019
التحرش بالأطفال
كتب
تعز - الخليج 365
تحدث الحقوقي في فريق رصد، أكرم الشوافي، عن جانب من قضايا التحرش بالأطفال في تعز.
وكتب الشوافي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - رصده "الخليج 365" - "قضية أخرى من ضمن عدد القضايا التي نقوم بمتابعتها، بعد أن قمنا بمساعدة والد الطفل الضحية بإيصال القضية للنيابة العامة ومن ثم الضغط بإحالتها للمحكمة تم اختطاف الطفل بغرض عرقلة إجراءات المحاكمة بعدم حضوره".
وأضاف "بحسب إفادة الأب وشهادة الشهود تم اختطاف الطفل في تاريخ 28- أبريل- 2019 (أي قبل أكثر من خمسة أشهر) من أمام محطة الكهرباء عصيفرة مدخل حارة التوحيد من قبل مسلحين يستقلون سيارة سنتافي سوداء باشر والد الطفل حينها بالإبلاغ ولم تتجاوب معه السلطات بتقييد بلاغه وبعد تدخل تم تقييد بلاغ رسمي".
وشدد "حتى اليوم لايزال الطفل مختفي ولا تحرك من السلطات للبحث عن الطفل والقبض على الجُناة، بل قامت السلطات بعقد جلسة في المحكمة قبل عيد الأضحى وأفرجت عن أحد المتهمين في قضية التحرش، وطالبت الأب بإحضار الطفل، وعندما أبلغهم ابني مختطف قالوا له : "هذه قضية أخرى" ".
واختتم "تخيلوا، بهذه الطريقة يتم التعامل مع الأهالي وحرفياً قالها أحد المتنفذين، لابد من إيقاف هذه القضايا وإنهاء كل الملفات واغلاقها".
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