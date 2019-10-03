"مسام" ينتزع 752 لغمًا حوثيا خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر

الخميس 3 أكتوبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر 2019م، من انتزاع 752 لغمًا منها 8 ألغام مضادة للأفراد، و 182 لغمًا مضادة للدبابات و 560 ذخيرة غير متفجرة، و2 عبوة ناسفة.

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ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس" فقد بلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 91,389 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن.

ولفتت الوكالة إلى أن المليشيا حاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

يشار إلى أن ما زرعته المليشيا من الألغام في اليمن منذ بدأ الحرب يعد الأكبر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.