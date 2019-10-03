مليشيا الحوثي تصعد خروقاتها وتقصف المشتركة في الدريهمي بالحديدة 

الخميس 3 أكتوبر 2019

ميليشيا الحوثي

كتب الحديدة - الخليج 365

صعدت مليشيات من عملياتها وارتكبت المزيد من الخروقات والانتهاكات اليومية للهدنة الأممية ، بقصف واستهداف مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة.

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وذكر مصدر عسكري ميداني أن المليشيات المدعومة من إيران شنت قصفاً مدفعيا بقذائف الهاون من عيار 82 على المواقع التي تتمركز فيها القوات المشتركة في سلوك متكرر نهجت المليشيات إتباعة منذ بدء الهدنة الأممية لوقف اطلاق النار.

كما استهدفت المليشيات المواقع بإستخدام الأسلحة المتوسطة من عيار 14.5 وسلاح الدوشكا عيار 12.7 وتقوم المليشيات بهذا الإستهداف بشكل متواصل.

الجدير بالذكر أن مليشيات الحوثي حاولت منذ بدء سريان الهدنة الأممية التي تتضمن وقف اطلاق النار، القيام بعمليات إختراق وتوغل عديدة لإستعادة أجزاء كبيرة خسرتها في المعارك على يد القوات المشتركة لكن محاولاتها باءت بالفشل بفضل إستبسال جنود القوات المشتركة المرابطين هناك.