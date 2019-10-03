الحوثية تقصف مواقع المشتركة شرق وشمال التحيتا جنوب الحديدة 

ميليشيا الحوثي

كتب الحديدة - الخليج 365

قصفت مليشيات الحوثي الإرهابية والمدعومة من إيران مواقع القوات المشتركة شرق وشمال مديرية التحيتا جنوب بمحافظة الحديدة غرب اليمن بالقذائف المدفعية الثقيلة ظهر اليوم الخميس.



وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات الحوثية قامت بقصف مواقع القوات المشتركة شمال وشرق المديرية بأكثر من عشرة قذائف مدفعية هاون من عيار 82 وعيار 120 وبقذائف الهاوزر وقذائف B10 ، كما استهدفت المليشيا نفس المواقع بالأسلحة الثقيلة من عيار 23.

وتواصل المليشيات الحوثية قصفها اليومي والمستمر لمواقع القوات المشتركة بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة مسجلة آلاف الخروقات اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة.

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