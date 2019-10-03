طالبات مدارس صنعاء الحكومية يشكون استفزاز المتطوعات الحوثيات

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الخميس 3 أكتوبر 2019
ميليشيا الحوثي
كتب
الخليج 365 ـ صنعاء
قالت مصادر تربوية إن مليشيات الحوثي ألزمت طالبات المدارس في العاصمة صنعاء، بشراء الزي المدرسي، دون مراعاة للظروف المعيشية القاسية التي يعيشها الأهالي في مناطق سيطرتها.
وأكدت المصادر أن متطوعات حوثيات قامت بإحلالهن في مدارس البنات، فرضت على طالبات المدارس الحكومية شراء الزي المدرسي دون مراعاة للظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها الأسر، نتيجة نهب المليشيات لمرتبات الموظفين منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
ووفق المصادر فإن المتطوعات الحوثيات أقدمن على قص بنطلونات بعض الطالبات بحُجة مخالفتهن للزي المدرسي، مطالبات في الوقت ذاته بشرائهن للزي المدرسي.
ولفتت إلى المتطوعات الحوثيات تقوم باستفزاز الطالبات بهذه التصرفات التعسفية وتطفيشهن دون أدنى مسؤولية تجاه التعليم وكيفية التعامل مع الطالبات وتحقيق الراحة النفسية المناسبة لهن للإقبال على الدراسة والتعليم.
وأوضحت المصادر أن المتطوعات العقائديات اللاتي استقدمتهن المليشيات لتدريس مادتي القرآن والإسلامية يقومن بتدريس الطالبات مواعظ ودروساً عن الجهاد وفضله، ويرغبنهن في الانضمام إلى صفوف الحوثيين.
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