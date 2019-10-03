قصف مدفعي حوثي متواصل على المشتركة بمدينة الحديدة 

الخميس 3 أكتوبر 2019

ميليشيا الحوثي

كتب الحديدة - الخليج 365

تتوالى عمليات القصف المدفعي العنيف الذي تشنه مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مواقع القوات المشتركة في مختلف مناطق ومحاور محافظة الحديدة غربي اليمن.

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حيث شنت المليشيات قصفاً عنيفاز على مواقع تتمركز فيها القوات المشتركة شرق مدينة الصالح التابعة لمدينة الحديدة غرب اليمن ، مستخدمة القذائف المدفعية ومختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة..

وأوضح مصدر عسكري ميداني بأن المليشيات استخدمت خلال عمليات القصف قذائف مدفعية الهاون من عيار 120 وقذائف المدفعية من عيار 82 ، كما قصفت مواقع أخرى بقذائف مدفعية الهاوزر وقذائف B10 في ساعات الصباح ليومنا هذا الخميس بشكل عنيف.

ونفذت المليشيات عمليات قنص واستهداف على مواقع تمركز القوات المشتركة بالأسلحة الثقيلة من عيار م.ط 23 والأسلحة المتوسطة من عيار 14.5 ومن عيار 12.7 وبسلاح البرجنيف وسلاح معدل البيكا بشكل مكثف وعنيف