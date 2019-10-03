تقرير حقوقي يرصد 266 انتهاكا ارتكبها الحوثيون خلال أسبوع

الخميس 3 أكتوبر 2019

ميليشيا الحوثي

كتب الخليج 365 ـ متابعات

وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بالتعاون مع 13 منظمة دولية (266) انتهاكاً بحق المدنيين ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية خلال الفترة من 20 ـ 27 سبتمبر2019م.

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وبحسب الشيكة فقد توزعت الانتهاكات بين القتل والإصابة والخطف والقصف العشوائي على الأحياء الآهلة بالسكان والتهجير القسري وتقويض سلطات الدولة وزراعة الألغام ومداهمة المنازل وترويع المواطنين وافتعال الأزمات والإعدامات الميدانية وتحويل المنشئات التعليمية إلى ثكنات عسكرية وغيرها من صنوف الانتهاكات.

وذكرت الشبكة في تقريرها الأسبوع عن الحالة الحقوقية في اليمن أن فريق الرصد والتوثيق الميداني وثّق 22 حالة قتل بينهم امرأة، و 3 أطفال و 12 حالة إصابة 3 أطفال و4 حالات إصابة نتيجة القصف العشوائي الذي تقوم به مليشيات الحوثي بشكل مستمر على الأحياء الآهلة بالسكان، و 3 حالات إصابة نتيجة طلق ناري مباشر و 126 حالة اعتداء على الأعيان المدنية والمركبات الخاصة.

وكثفت ميليشيا الحوثي قصفها العشوائي على الأحياء السكنية مما تسبب بتضرر 48 منشأة خاصة بشكل جزئي و12 منشأة بشكل كلي.