"الخليج 365" ينشر الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة والتحذيرات 

الخميس 3 أكتوبر 2019

صورة أرشيفية

كتب عدن - الخليج 365

ينشر "الخليج 365"، الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة بمشيئة اللـه تعالى للفترة من الساعة 16:00 تاريخ 3/10/2019م حتى الساعة 16:00 تاريخ 4/10/2019م.



ووفق متابعة" الخليج 365"، للمركز الوطني للأرصاد الجوية، فإن الطقس في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، أجواء غائمة جزئياً مع احتمال تشكل السحب الركامية التي يصاحبها هطول أمطار متفاوتة الشدة وذلك على اجزاء متفرقة من محافظات بلادنا الجبلية الغربية و الجنوبية الغربية في فترتي الظهيرة والمساء ، مع احتمال ان تمتد شرقا إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات ( البيضاء، أبين، شبوة).

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وفي المناطق الساحلية، السواحل الغربية، أجواء غائمة جزئيا مع احتمال تشكل السحب الرعدية المصحوبة بامطار متفرقة في فترتي الظهيرة والمساء وتمتد الى المناطق الداخلية المحاذية لها.

أما السواحل الجنوبية والشرقية، غائمة جزئياً الى غائمة مع احتمال تكون السحب الركامية المصحوبة بالعواصف الرعدية التي تمتد إلى الاجزاء الداخلية المحاذية لها. والرياح جنوبية شرقية وسرعتها تتراوح من 08 الى 22 عقدة تنشط أحيانا مثيرة للاتربة والرمال.

وفي ارخبيل سقطرى، أجواء غائمة جزئياً بوجه عام, والرياح جنوبية غربية سرعتها حيث تتراوح سرعتها من 10 الى 25 عقدة. المناطق الصحراوية:أجواء صحوة الىغائمة جزئيا وحارة نهاراً والرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها من 08 الى 16 عقدة.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الإخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى ضرورة الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.