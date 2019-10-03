ذمار.. انتشار مخيف لعصابات السرقة والسطو الليلي

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الخميس 3 أكتوبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
شكا عدد من أهالي مدينة ذمار من انتشار عصابات السرقات والسطو على منازلهم في أوقات متأخرة من الليل.
ونقلت وكالة "خبر" عن شهود عيان، أن عصابات ليلية انتشرت بشكل لافت مؤخراً في عدة أحياء وشوارع بمدينة ذمار، في ظل تجاهل من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للمليشيات الحوثية.
وشكى الأهالي في المدينة من سرقة ألواح شمسية من أسطح منازلهم في أوقات متأخرة من الليل، كما شكا مواطن يدعى "محمد العنسي" من سرقة دراجته النارية من حوش المنزل.
وأكدت مصادر محلية أنها تقدمت بشكوى إلى أقسام الشرطة القريبة منهم، ولاحظوا عدم وجود أي تجاوب معهم.
ووفق المصادر فإن بعض الأهالي ضبطوا لصاً أثناء محاولته تفكيك وسرقة دينمو خاصة برفع الماء، وسلموه لإدارة أمن مدينة ذمار، وتفاجأوا في اليوم التالي بخروجه من السجن.
وأشارت المصادر إلى أن محافظة ذمار تشهد انفلاتاً أمنياً غير مسبوق في ظل فوضى عارمة تشهدها المحافظة منذ سيطرة المليشيات الحوثية على مؤسسات الدولة في 2014.
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