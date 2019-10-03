الجوف.. قوات الجيش تصد هجوما حوثيا على مواقعها بالمصلوب

الخميس 3 أكتوبر 2019 المقاومة كتب الخليج 365 ـ الجوف صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الخميس، تشرين الأول 03، 2019، هجوما حوثيا على مواقعها في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن المليشيا هاجمت مواقع لقوات الشرعية في جبهة السلان التابعة لمديرية المصلوب بالمحافظة. وذكرت المصادر أن مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيا اندلعت إثر الهجوم. Advertisements وأكدت المصادر أن المواجهات التي استمرت لساعات واستخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا. وأشارت المصادر إلى أن تبادلا للقصف المدفعي العنيف أعقب المواجهات. وتشهد مختلف مديريات المحافظة، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والانقلابيين. وتتقاسم قوات الحكومة والمليشيا السيطرة على المحافظة التي تعتبر رابع محافظة من حيث المساحة.

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