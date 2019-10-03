محافظ سقطرى يترأس اجتماعا باللجنة الأمنية بالمحافظة

الخميس 3 أكتوبر 2019 سقطرى كتب متابعات_الخليج 365 ترأس محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس اجتماعا للجنة الأمنية بالمحافظة بمكتبه بديوان المحافظة بحضور قيادة القوات المشتركة.

Advertisements وفي مستهل الاجتماع نقل محروس تحياترئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي للأجهزة الأمنية والعسكرية.. مؤكدا على اهتمامه الكبير بالمحافظة من خلال اتصاله ومتابعة اوضاع المحافظة. واستعرض محروس النتائج المثمرة والإنجازات التي حققها خلال زيارته العلاجية خارج البلاد وخلال زيارته للرياض والتقى خلالها برئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي وكبار قيادة الدولة في الحكومة الشرعية واطلاعهم على أوضاع المحافظة واحتياجاتها من المشاريع والخدمات الأساسية العاجلة واكدا محروس على أهمية تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المحافظة وأن تضطلع الأجهزة الأمنية بدورها المنوط بها ورفع اليقضة الأمنية بالمحافظة.

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