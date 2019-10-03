كاتب حضرمي يحذر من جرائم الهواتف الذكية

الخميس 3 أكتوبر 2019

جرائم الهواتف الذكية

كتب الخليج 365 - المكـلا

قال الصحفي الحضرمي سند بايعشوت، إنها كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الابتزاز في المجتمع المحلي بتصوير الضحية ايا كان الاعتداء نفسيا او جسديا، ذاتيا أو موضوعيا بارتكاب جرائم بالهواتف الذكية التي غزت سكينة المجتمع وخلقت نوعا ما من الإرهاب .



ويضيف بايعشوت، أنه يقع المجني عليه فريسة وضحية الفضيحة التى تنتشر بسرعة البرق ومايلحقها من نظرة المجتمع الدونية، مما يولد متوالية من العقد النفسية للضحية التي قد تتطور للانتقام مالم تعالج في بدايتها بجبر الضرر وإعادة تأهيله للمجتمع.

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وتابع، كثير من القضايا المجتمعية الحساسة منتشرة في الفضاء الالكتروني الافتراضي ومسكوت عنها من رجال الدين والحكم والقضاء والأمن والصحافة التي تصل إلى مسامعهم ولكن لايستطيع احد البوح بها لأنها تخدش الحياء العام وتضرب اخلاقيات المجتمع بمقتل.

وتساءل بايعشوت عن حل هذه المعضلة، وكتب: لذلك فمالحل؟ هل نصمت في ظل انتشار هذه الظاهرة ويدفع الأبرياء ايا كان أصله وفصله ثمن سكوتنا؟ فلابد من المعالجة الصحية والنفسية والقانونية والدينية والأخلاقية كمنظومة متكاملة ينبغي الحفاظ على السلام المجتمعي من الإرهاب الالكتروني.