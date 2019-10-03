اخبار الخليج / اخبار اليمن

البن اليمني يصل أسعاره في السوق العالمي إلى 500 دولار

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

الخميس 3 أكتوبر 2019

البن

البن

البن اليمني يصل أسعاره في السوق العالمي إلى 500 دولار

كتب

متابعات_الخليج 365

بلغ سعر الكيلو البن اليمني في السوق العالمي الى 500 دولار ما يعادي  ثلاثمئة الف ريال يمني متجاوزة بذلك كافة الانواع المباعة دوليا والمحسنة رغم الحرب .

 

وقالت وكالة بلومبيرغ ” الامريكية إن ارتفاع أسعار البن في السوق الدولية يعود لجودته وشهرته العالمية.

 

وأشارت ، إلى أنه حصل على  الاشادة كافضل بن في العالم.

 

Advertisements

 

يذكر أن دول العالم ومن ضمنها بلادنا، تحتفل باليوم العالمي للبن،  الذي يصادف 1 أكتوبر من كل عام. 

 

ويعتبر محصول البن اليمني من اشهر المنتجات الزراعية التي اشتهرت بها اليمن منذ القدم وتكمن أهمية هذا المنتج في جودته ومناطق الانتاج المختلفة عن ما يتم زراعته في مناطق اخرى من العالم.

 

ورغم قلة إنتاج البن اليمني خاصة خلال العقود  القليلة الماضية، بالمقارنة مع مناطق اخرى في العالم، إلا ان جودته تجعل منه المشروب المفضل لدى الكثير. 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البن اليمني يصل أسعاره في السوق العالمي إلى 500 دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا