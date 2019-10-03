البن اليمني يصل أسعاره في السوق العالمي إلى 500 دولار

الخميس 3 أكتوبر 2019

البن

كتب متابعات_الخليج 365

بلغ سعر الكيلو البن اليمني في السوق العالمي الى 500 دولار ما يعادي ثلاثمئة الف ريال يمني متجاوزة بذلك كافة الانواع المباعة دوليا والمحسنة رغم الحرب .



وقالت وكالة بلومبيرغ ” الامريكية إن ارتفاع أسعار البن في السوق الدولية يعود لجودته وشهرته العالمية.

وأشارت ، إلى أنه حصل على الاشادة كافضل بن في العالم.

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يذكر أن دول العالم ومن ضمنها بلادنا، تحتفل باليوم العالمي للبن، الذي يصادف 1 أكتوبر من كل عام.

ويعتبر محصول البن اليمني من اشهر المنتجات الزراعية التي اشتهرت بها اليمن منذ القدم وتكمن أهمية هذا المنتج في جودته ومناطق الانتاج المختلفة عن ما يتم زراعته في مناطق اخرى من العالم.

ورغم قلة إنتاج البن اليمني خاصة خلال العقود القليلة الماضية، بالمقارنة مع مناطق اخرى في العالم، إلا ان جودته تجعل منه المشروب المفضل لدى الكثير.