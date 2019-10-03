خبراء الأرصاد الجوية.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الخميس

الخميس 3 أكتوبر 2019 الطقس كتب متابعات_الخليج 365 يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة اليوم الخميس ،على العاصمة عدن وعدد من محافظات الأخرى.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة : عدن (العظمى 34° - الصغرى 27°) صنعاء (العظمى 27° - الصغرى 15°) تعز (العظمى 30° - الصغرى 18°) المكلا (العظمى 33° - الصغرى 25°) الحديدة (العظمى 33° - الصغرى 27°) Advertisements سيئون (العظمى 36° - الصغرى 23°) سقطرى (العظمى 31° - الصغرى 25°) ذمار (العظمى 24° - الصغرى 13°) الغيضة (العظمى 32° - الصغرى 23°) مأرب (العظمى 35° - الصغرى 23°) صعدة (العظمى 30° - الصغرى 15°) المحويت (العظمى 26° - الصغرى 12°) عمران (العظمى 27° - الصغرى 13°) الجوف (العظمى 33° - الصغرى 22°)

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