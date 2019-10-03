بالفيديو: الإخوان والقاعدة يعدمان رميا بالرصاص شابا من أبناء شبوة

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الخميس 3 أكتوبر 2019
صورة من اللقاء
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الخليج 365 - خاص
رصد "الخليج 365" مقطع فيديو لمليشيا الاخوان وهي تعدم شابا من محافظة شبوة بالرصاص الحي.
وكان قد استشهد صباح اليوم الخميس، مواطنا من ابناء محافظة شبوة جنوبي اليمن، على يد مليشيات الاصلاح في عزان وجرح آخرين.
وقال شهود ان المواطن ويدعى سعيد تاجرة القميشي لفظ انفاسه الاخيره بمستشفى حبان بعد اطلاق النار عليه من قبل مليشيات الاصلاح والقاعدة.
واضاف شهود العيان ان المواطن سعيد تاجرة القميشي تم إعدامه ميدانيا بعد القبض عليه من قبل المليشيات الإرهابية عند مدخل مدينة عزان الغربي.
وتشهد مدينة عزان بمحافظة شبوة، اليوم الخميس، للفعالية الشعبية السلمية الحاشدة التي ينظمها ويشارك فيها الأهالي والشخصيات الاجتماعية والتربوية والوجهاء.
وتتضمن المشاركة، مشاركة 4 مديريات تقع بجنوب شبوة وهي: ميفعة، رضوم، الروضة، وحبان، وذلك للتعبير عن تأييدهم ودعمهم للمجلس الانتقالي الجنوبي، وللمطالبة بعودة قوات النخبة الشبوانية، وتسليمها ملف الأمن في المديريات الأربع وبقية مديريات المحافظة.
وكانت اللجنة التحضيرية قد ناقشت، في اجتماع لها، عقدته أمس الأربعاء الترتيبات والاستعدادات النهائية لإقامة هذه التظاهرة الشعبية السلمية التي سوف يشارك فيها أهالي المديريات الأربع، وسترفع خلالها أعلام دولة الجنوب واللافتات المعبرة عن تأييد المشاركين فيها للمجلس الانتقالي الجنوبي ولقوات النخبة الشبوانية.
ومن المقرر أن يصدر عن المشاركين في الفعالية بيان يتناول الأوضاع بمحافظة شبوة عقب اجتياحها من قبل مليشيات حزب الإصلاح القادمة من مأرب اليمنية، كما سيتطرق البيان إلى الممارسات التي قامت بها تلك المليشيات وارتكابها لجرائم القتل والنهب لممتلكات المواطنين والاعتقالات للنشطاء.
وسيتضمن البيان أيضاً مطالب المشاركين في الفعالية وأبرزها عودة قوات النخبة إلى مديرياتهم وغيرها من مديريات المحافظة، وكذا المطالبة أيضاً بإطلاق سراح جميع المعتقلين، وإخلاء مقرات المجلس الانتقالي.
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