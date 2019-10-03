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الخميس 3 أكتوبر 2019
الهلال الأحمر الإماراتي يغيث سكان وادي ذر بلحج
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متابعات_الخليج 365
استمراراً للدعم الإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات للمناطق النائية أغاث الهلال الأحمر الإماراتي سكان منطقة وادي ذر بمديرية طور الباحة محافظة لحج بالسلل الغذائية استفاد منها كل سكان المنطقة البالغ عددهم 400 أسرة.
ويأتي هذا الدعم ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافظات المحررة بإشراف الهلال الأحمر الإماراتي وتستهدف المناطق المتضررة من الأمطار.
وأوضح أهالي منطقة وادي ذر أن الهلال الأحمر الإماراتي كأول منظمة إنسانية تقدم لهم هذه المساعدات الغذائية رغم أن المنطقة نائية ومترامية الأطراف ويعاني السكان فيها من ظروف صعبة بسبب وقوعهم بالقرب من الشريط الحدودي مع محافظة تعز الذي يشهد معارك مشتعلة بين الحين والآخر، شاكرين الجهود التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة آملين المزيد من الدعم.
يذكر أن الهلال الأحمر الإماراتي أطلق حملة استجابة عاجلة في محافظة لحج وغيرها من المحافظات تشمل توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية.
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