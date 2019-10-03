الخميس 3 أكتوبر 2019

وزير الدفاع يفتتح مقر قيادة العمليات المشتركة بمأرب

كتب الخليج 365

افتتح وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، اليوم، ومعه محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، وقائد قوات التحالف العربي الداعم للشرعية بمحافظة مأرب اللواء الركن حمدان الشمّري، مقر قيادة العمليات المشتركة بالقوات المسلحة بمحافظة مأرب.



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واطّلع الفريق المقدشي على تجهيزات المقر، واستمع من قائد العمليات المشتركة بالقوات المسلحة اللواء الركن صغير بن عزيز، إلى شرح حول سير العمليات العسكرية الميدانية التي يخوضها أبطال الجيش في مختلف الميادين لمواجهة المليشيات المتمردة والجماعات الإرهابية.

ونقل وزير الدفاع في كلمة له للقادة تحايا الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح..مؤكداً اهتمام ودعم القيادة والحكومة لجهود اعادة بناء مؤسسة الوطن الدفاعية وفق أسس علمية ووطنية صحيحة يكون ولاؤها للوطن وبما يضمن عدم تكرار أخطاء وسلبيات الماضي.

وأشار الفريق المقدشي إلى أن المليشيا الحوثية استحوذت على كل مقدرات الجيش ومؤسساته وتقوم بتسخيرها لخدمة مشاريعها التدميرية والمخططات الإيرانية التخريبية.. لافتاً الى أن المليشيات الحوثية سيطرت على ممتلكات الجيش من سلاح وعتاد متطور وتقوم باستخدامه لتهديد أمن واستقرار اليمن ودول الجوار وتهديد خطوط الملاحة الدولية.