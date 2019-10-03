شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحوثيون يسيطرون على قناتي العربية والحدث في اليمن وأنباء عن مقتل ‘‘محمد العرب’’ شاهد ماذا قال في آخر ظهور له (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت مواقع وصفحات اخبارية خاصة بالميليشيات الانقلابية في اليمن عربة عسكرية تحمل لاقطا خاصة بالارسال التفلزيوني .

وزعمت هذه المواقع ان اللاقط كان يستخدمه محمد العرب قبل ان يسيطر الحوثيين على المنطقة والمعدات المتواجدة بها مشيرين ان عربة البث الفضائي التابعة لقناة الحدث والعربية ؟

وفي لم يتسن لنا في ""الخليج 365" " التأكد من صحة الصورة والمعلومات غير أن المتابع للاعلام الحوثي يجده في معظم الاحيان اعلامًا مظللًا يعتمد على التزوير أكثر من الحقائق .

وتأكيدًا على كذب الحوثيين، نشر الإعلامي محمد العرب صورًا لمواقع إخبارية حوثية أعلنت مقتله العام الماضي.

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كما نشر مقطع فيديو أثناء تجوله في قرية الفرثا بمحافظة صعدة بعد تحريرها.

وسبق أن وصف المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي،، حديث الحوثيين عن أسر جنود سعوديين، بأنه "مسرحية مزعومة من إعلام مضلل، وادعاءات".

وحول نشر ميليشيات الحوثي فيديو مؤخرًا حول استهداف قوات سعودية، قال المالكي ،إن الادعاءات التي تصدر من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاتمتّ للحقيقة بصلة,مبيناً أنه من غير المناسب أن يرد التحالف على مثل هذه الادعاءات.

وأوضح العقيد المالكي خلال المؤتمر الدوري لقيادة القوات المشتركة للتحالف اليوم أن التحالف ليس لديه ما يخفيه وبالتالي فإن ما نشره الإعلام الحوثي مجرد مسرحية, مشيراً إلى أن إجمالي خسائر الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في المدة ما بين 16 سبتمبر 2019 حتى 30 سبتمبر 2019 بلغت 421 معدة وسلاح، إلى جانب مقتل 881 شخصا من تلك الميليشيات الحوثية.