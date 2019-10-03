عاجل : تحذير جديد للمواطنين في 12 محافظة يمنية

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صنعاء - ياسمين الخيامي - توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم استقرار أجواء المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية وأجزاء من الهضاب الداخلية والسواحل الغربية والجنوبية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على محافظات حجة، المحويت، إب، تعز، لحج وأجزاء من محافظتي صنعاء وذمار.

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وأشار المركز إلى أن الأمطار ستمتد إلى الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، أبين، شبوة، كما يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الجنوبية لمحافظات أبين، عدن، لحج وعلى السواحل الغربية لمحافظتي تعز والحديدة.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بأخذ الحيطة والحذر من العواصف الرعدية، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول, محذراً من الانزلاقات والانهيارات الصخرية في الطرقات الجبلية