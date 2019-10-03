شكرا لمتابعة خبر عن من هو الكاتب والصحفي الجنوبي المرموق الذي ترك وفد رسمي برئاسة "صالح" في لندن وظهر اليوم؟ ... والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ظهر الكاتب الصحفي القدير خالد سلمان بعد خمسة عشر عاما من الاختفاء والاعتكاف عن الكتابة.

وفجاة يعود الكاتب سلمان للكتابة التي افتقدها الالاف من المتابعين في الصحافة الورقية التي خاض غمارها ولقي في السنوات الاخيرة الصعبة والرهيبة من عهد حكم الرئيس علي عبدالله صالح وزبانيته من التهديدات المبطنة والمباشرة والتلويح بالتصفية الجسدية.

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عودة سلمان هذه المرة ليس على صفحات "الثوري" الذي احترف فيها المهنة واكتسبها حتى بلغ منصب مدير تحرير الصحيفة التي كان يرأسها حينها المناضل الوطني ابوبكر باذيب ولكن عبر شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك الذي طل فجاة في منشورات قوية لقيت من الترحيب الكبير ولقي شخصيا من الترحاب الواسع.

وغادر الكاتب سلمان صنعاء ضمن فريق اعلامي كبير رافق الرئيس صالح الى العاصمة البريطانية لندن في العام 27/08/2004 وخلال وجوده في الفندق الذي غادره خلسة ومعلنا بعد ساعات ترك الوفد وطلب حق اللجوء السياسي الذي حظي بالحصول عليه.

وتعمد الرئيس صالح في هذه الرحلة ان يرافقه فريق اعلامي كبير من رؤساء التحرير والقيادات الاعلامية لتطمينهم بانه على وئام معهم ولا يتحفظ عن معارضيه وكذلك تطمين الغرب والاوروبيين الذين حضروا في لندن اجتماع للمانحين لدعم اليمن.

في الصورة صالح يودع لندن متحها الى المانيا