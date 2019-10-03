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عدن - ياسمين التهامي - عاجل قوات عسكرية تفتك بمليشيا الحوثي وانتصارات عسكرية ضخمة وردت الان وهجوم عنيف يقترب من رأس الأفعى..تفاصيل

قوات عسكرية تفتك بمليشيا الحوثي وانتصارات عسكرية ضخمة وردت الان وهجوم عنيف يقترب من رأس الأفعى..تفاصيل

تمكنت قوات الجش الوطني، اليوم الإثنين، من تحرير مواقع جديدة في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة (شمال البلاد).



وحررت قوات الجيش مواقع مهمة شرقي مديرية باقم، عقب هجوم عنيف شنته على مواقع تمركز المليشيا الحوثية، شرق جبل "شيحاط"، وغرب قرية "آل مزهر".

وقال موقع الجيش ان مقاتلات تحالف دعم الشرعية ساندت قوات الجيش في الهجوم، وقصفت مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية، في المنطقة ذاتها.

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وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

من جهته قال قائد محور ازال، العميد ياسر الحارثي، "إن قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات ومدفعية تحالف دعم الشرعية شنت هجوماً مزدوجاً على مواقع شرق (جبل شيحاط) ومواقع أخرى غرب (قرية آل مزهر) وحررت مواقع مهمة في مديرية باقم بصعدة".

وفي التفاصيل، نفذ محور أزال، أحد تشكيلات الجيش الوطني، عملية التفاف ناجحة بين مديرتي باقم والصفراء بمحافظة صعدة حيث تمت السيطرة على سلسلة جبلية الزهر المحاذية لجبل شيحاط الاستراتيجي المحرر، جنوب شرقي مركز مديرية باقم، بالإضافة إلى مواقع أخرى غرب قرية آل مزهر، وتكلل الهجوم بالسيطرة الكاملة عليها.

وأضاف العميد الحارثي "أن العملية العسكرية التي نفذتها وحدات عسكرية مدربة كبدت الميليشيات الحوثية خسائر بالأرواح والعتاد، وأسفرت عن قتل وإصابة الكثير منهم"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

أما في مجز، فقد توغل الجيش الوطني في مزارع آل دوغان، وهي موازية لقرية بأجل المحررة، والتي تقع إداريا ضمن حدود مديرية مجز.

وفِي مديرية الصفراء أعاد لواء حرب واحد تموضعه ليحكم سيطرته التامة على سلسلة جبال عار.

وأشار قائد محور أزال إلى أن كاميرات المراقبة والاستطلاع رصدت مجاميع ميليشيات الحوثي، وهي تلوذ بالفرار تاركة خلفها جثث القتلى والمصابين والكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوس