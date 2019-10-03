شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : هجوم عسكري هو الأعنف على باريس وسقوط قتلى وجرحى ورويترز تكشف تفاصيل مايحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت وسائل إعلام فرنسية الخميس بمقتل 4 من أفراد الشرطة في عملية الطعن التي جرت داخل مقر الشرطة في باريس. فيما نقلت رويترز عن مصدر أمني قوله ان منفذ الهجوم على مقر الشرطة بباريس هو أحد الموظفين العاملين بالمقر. Advertisements ​ ​​​​​​​​​ وهاجم رجل أفراداً من الشرطة الفرنسية بسكين في مقر شرطة باريس الخميس، بحسب ما أعلن مصدران قريبان من الشرطة، الذين أكدا أن المهاجم قُتل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاكثر مشاهدة - ورد الآن : هجوم عسكري هو الأعنف على باريس وسقوط قتلى وجرحى ورويترز تكشف تفاصيل مايحدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.