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صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة ..منصب رفيع لرئيس جهاز استخبارات الرئيس السابق علي عبد الله صالح وشقيق طارق عفاش للقيام بهذه المهمة الخطيرة ..ومصادر تكشف تلك المهمة



أكدت مصادر خاصة ان دولة الإمارات العربية شكلت خلية إعلامية مكونة من إعلاميين يمنيين وبإشراف إماراتي تكون مهمتها الأساسية مهاجمة الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه والحكومة الشرعية والجيش الوطني. وأفادت المصادر بأن الخلية سيتولى قيادتها عمار محمد صالح وكيل جهاز الأمن القومي السابق لتزويد تلك الخلية بالمعلومات . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- وأشارت المصادر إلى أن الهدف من الخلية مهاجمة الشرعية ونشر معلومات ودعايات مضللة عن الجيش الوطني واستغلال الأخطاء والثغرات في الجبهات. وتتكون الخلية من إعلاميين محسوبون على الشرعية وموالون للمؤتمر بهدف ضرب الشرعية والإساءة إليها من داخلها. ومن ضمن أفراد الخلية التي كشفت عنهم المصادر المدعوون، فهد الشرفي، ومحمد الفقيه ويحي العابد وحسين عزيز وعادل النزيلي عرفات العامري ونبيل الصوفي.

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