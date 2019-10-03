المعاناة مستمرة.. تعطل قارب يقل 60 راكباً قبالة سواحل المهرة

كشف وزير الثروة السمكية، فهد كفاين، عن تعطل قارب يحمل على متنه 60 راكباً بينهم نساء وأطفال على بعد مائة ميل بحري قبالة سواحل المهرة، جنوبي شرق اليمن.



وأطلق "كفاين"، نداء استغاثة إلى قوات التحالف والبحرية اليمنية، لإنقاذ الركاب، وتقدي الدعم لهم .



وأشار الوزير في منشور على صفحته في "فيس بوك" إلى وجود "إبلاغ من قوات التحالف الدولي يفيد بعثور سفينة حربية باكستانية على قارب نقل يمني عاطلا على بعد 100 ميل بحري قبالة رأس فرتك بمحافظة المهرة أمس الأربعاء".



وأضاف "كفاين" أن "على متن القارب 60 شخصا، منهم 43 رجلا و11 امرأة و6 أطفال".



وقال "كفاين" إن "السفينة الباكستانية (151) قدمت مساعدة في الغذاء والعلاج للركاب إلا أنه (القارب) لم يزل في مكانه وبحاجة ماسة الى التدخل العاجل والانقاذ"، مناشداً "السفن المجاورة تقديم المساعدة العاجلة".



وتأتي هذه الحادثة بعد يومين فقط من وصول سفينة صغيرة إلى جزيرة سقطرى بعد أن فقد الاتصال بها في عرض البحر وعلى متنها 40 شخصاً، في ظل استمرار معاناة أبناء سقطرى من توقف عمل المطارات وتعطل الرحلات الجوية اليومية من وإلى الجزيرة.



