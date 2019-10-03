شرطة لحج تعلن حظر التجوال بالدراجات النارية ليلاً

أعلنت شرطة لحج، جنوبي اليمن، حظراً للتجوال بالدارجات النارية في المحافظة ابتداءاً من اليوم الخميس.



ونص قرار الحظر على منع التجوال بالدارجات النارية من الساعة الثامنة مساءاً وحتى السادسة صباحاً ابتداءً من اليوم الخميس.



وأشار بيان الشرطة إلى أن ذلك يأتي في إطار التدابير الأمنية ويهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.



وأهابت شرطة المحافظة بكافة مالكي وسائقي الدراجات النارية الالتزام بما ورد، مؤكدة بأنه من سيخالف تلك التعليمات سيعرض نفسه للإجراءات القانونية.



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