شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وأخيرًا : السعودية تعلن عن مصير مؤلم للداعية “سلمان العودة”.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال نجل الداعية السعودي، عبدالله سلمان العودة، أن المحكمة المتخصصة بالرياض قررت الخميس القادم موعد نطق الحكم ضد والده. وكتب العودة في تغريدة على حسابه بتويتر: “اليوم حضر الوالد #سلمان_العودة في المحكمة المتخصصة بالرياض، وقد انتهت الجلسة إلى تحديد يوم الخميس القادم (الموافق للعاشر من أوكتوبر) كجلسة النطق بالحكم”. جديد الحدث أونلاين: Advertisements واختتم العودة تغريدته بالدعاء لوالده بالفرج، “أسأل الله رب العزة والجلال أن يفرّج عنه والبقية”. ويواجه العودة عدد من التهم المتعلقة بدعم الإرهاب، قد تصل بعض التهم عقوباتها للإعدام.

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