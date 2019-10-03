شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : توكل كرمان تكشف لأول مرة تفاصيل خطيرة عن آخر لقاء مع "خاشقجي" قبل قتله وخطته بشأن حرب اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - توكل كرمان تكشف لأول مرة تفاصيل آخر لقاء مع "خاشقجي" قبل قتله وخطته بشأن حرب اليمن

كشف الناشطة اليمنية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، تفاصيل آخر لقاء جمعها بالصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول التركية، وخطته بشأن الحرب في اليمن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إقـــــــراء أيــضـــــا:

عـــاجـــل : تفجر ثورة شعبية عارمة في هذه الدولة العربية وجموع الشعب تجتاح العاصمة وتستولي على المطار وسقوط اكثر من 200 شخص (تفاصيل طارئة+صور)

عبدالباري عطوان يفجر مفاجأة مزلزلة عن قناة المسيرة ويكشف ما يدور خلف الكواليس في استديوهات لبنان ويعلن الانهيار الشامل

شاهد : زوجة حاكم دبي في شوارع لندن بملابس مثيرة للغاية أصابت محمد بن راشد بالجنون (صور صادمة)

الشرعية تعلن نجاح بناء تحالف دولي جديد لصالح اليمن وتنجح في إزاحة الإمارات .. ودولة عظمى تساندها .. وهذا موقف السعودية

Advertisements

عاجل : أكبر صحيفة عربية تفاجئ العالم وتعلن عن الضحية القادمة من الحكام العرب وتكشف عن مرحلة جديدة من الربيع العربي .. شاهد

صدق أو لا تصدق .. أجمل مذيعة بالوطن العربي تخلع ملابسها على الهواء مباشرة .. ومواقع التواصل الإجتماعي تشتعل غضباً (شاهد فيديو)

عـــاجـــل .. "محمد بن سلمان" يصدم الجميع و يصدر قبل قليل هذا الأمر الملكي المفاجئ والسعوديون يخرجون إلى الشوارع .. شاهد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



وقالت "كرمان" في مقال نشرته بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: "في لقائي الأخير مع جمال في إسطنبول قبل شهرين من وفاته، اتفقنا على بذل جهد مشترك لوقف الحرب".

وأوضحت الناشطة اليمنية، أنها اتفقت مع جمال خاشقجي، على إطلاق حملة لوقف الحرب في اليمن تحت شعار "أوقفوا الحرب، أوقفوا الانقلاب، أوقفوا الجوع".

وتابعت "كرمان": "لن أنسى كلماته لي في ذلك اليوم: سوف أساعدك بكل ما أستطيع، إن لم يكن لصالح اليمن، فإذًا لصالح بلادي السعودية التي خسرت الكثير بسبب الحرب اقتصاديًا وأخلاقيًا".



وجاء مقال توكل كرمان في الصحيفة الأمريكية؛ تزامنًا مع إحياء الذكرى الأولى لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول على يد فريق اغتيال سعودي.

وفي مارس/آذار عام 2015 وبعد تولي الأمير محمد بن سلمان منصب وزير الدفاع السعودي، شكلت المملكة تحالفًا عربيًا ضد ميليشيا "الحوثي" المدعومة من إيران وشنت حربًا ضدها في اليمن