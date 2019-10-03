شكرا لبحثكم عن خبر عاجل شاهد مذيعة العربية السعودية الحسناء تخلع ملابسها على الهواء وغضب سعودي عارم على مواقع التواصل الاجتماعي(صوره+ فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - عبر ناشطون سعوديون بمواقع التواصل عن صدمتهم مما فعلته الإعلامية السعودية مها عبدالله، المذيعة بقناة العربية، وخلعها ملابسها على الهواء.

وخلعت الإعلامية السعودية، ردائها وكشفت عن كتفها وذراعها، لكي تأخذ حقنة، أعطاها لها أحد الأطباء ، لوقايتها من الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد.

المشهد الذي اعتبره ناشطون سعوديون غير لائق وخادش للحياء والزوق العام، وشنوا عليها هجوما عنيفا.

وظهرت مذيعة العربية خائفة ومتوترة للغاية خلال أخذها حقنة لقاح الإنفلونزا، حتى دفعها الفضول لسؤال الطبيب عن أعراض الحقنة وما إذا كانت ستتسبب في ورم بذراعها، أو ارتفاع حرارة الجسم.

جدير بالذكر أن لقاح الإنفلونزا الموسمي من أهم أنواع التطعيمات التي تحرص بعض الأمهات على إعطائها للطفل قبل حلول موسم الشتاء، لحمايته من عدوى الإنفلونزا وتقليل أعراضها.كانت هذه تفاصيل خبر “شاهد” مذيعة “العربية” السعودية الحسناء تخلع ملابسها على الهواء وغضب سعودي عارم على مواقع التواصل الاجتماعي(فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

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