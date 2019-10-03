الاكثر مشاهدة - عــــــــــاجل : محاولة اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني ‘‘قاسم سليماني’’ بنصف طن من المتفجرات وهذا مصيره

شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل : محاولة اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني ‘‘قاسم سليماني’’ بنصف طن من المتفجرات وهذا مصيره والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، حسين طائب، الخميس، إحباط محاولة لاغتيال قائد "فيلق القدس"، قاسم سليماني.

وقال طائب في، كلمة أمام قادة من الحرس، إنّ محاولة الاغتيال "خططت لها أجهزة استخبارات عربية وإسرائيلية"، وجاءت قبل ثلاثة أسابيع في مسقط رأسه، مدينة كرمان جنوبي البلاد، حسبما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية.

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وأضاف: "فريق الاغتيال قام بشراء منزل قرب قاعة خاصة بالاحتفالات الشيعية يمتلكها اللواء قاسم سليماني".

وذكر أن الفريق اشترى المنزل "لتجهيزه بنحو 350 إلى 500 كيلوجرامًا من المتفجرات، كان يخطط وضعها في نفق أسفل القاعة".

وأوضح أنّ العملية كان يخطط لتنفيذها خلال "حضور سليماني مراسم العزاء في عاشوراء"، حسب المصدر ذاته.

في السياق، أشار "طائب" أنه تم التحفظ على منفذي محاولة الاغتيال، لافتًا إلى أنهم "اعترفوا بالتخطيط لاغتيال سليماني في أيام التاسع والعاشر من محرم الماضي".