الاكثر مشاهدة - خطيبة خاشقجي تكشف عما كان سيحدث معه بعد خروجه من القنصلية السعودية .. وتوجه رسالة حاسمة لـ ‘‘محمد بن سلمان’’

شكرا لقرائتكم خبر عن خطيبة خاشقجي تكشف عما كان سيحدث معه بعد خروجه من القنصلية السعودية .. وتوجه رسالة حاسمة لـ ‘‘محمد بن سلمان’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ردت خديجة جنكيز خطيبة الصحافي السعودي المغدور جمال خاشقجي، على تصريحات ولي العهد السعودي الأخيرة بشأن قضية الاغتيال في القنصلية وإعلانه تحمل المسؤولية السياسية عن ذلك.

ونشرت “جنكيز” عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، مقالا كتبته في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، في الذكرى الأولى لرحيل خطيبها جمال خاشقجي ردت فيه على ولي العهد ومحاولته إغلاق ملف القضية بإعلانه الساذج أنه يتحمل المسؤولية.

وافتتحت خديجة جينكز مقالها قائلة “عندما طلب جمال الزواج بي، علمت أنني لن أكون زوجته فقط، ولكن سأكون أيضا رفيقة حياته وشريكته في الأوقات الجيدة، ومؤيدة له عندما تصبح الأمور صعبة عليه، ولكن ما لم أكن أحتسبه هو أنه سوف يُقتل بوحشية في قنصلية بلده، وهي التي زارها لشراء الوثائق التي تسمح لنا بالزواج، لم أكن أتخيل أنني سأترك وحيدة للقتال في سعيي لتحقيق العدالة”.

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وتابعت “لقد مر عام على مقتل جمال، وبينما أسافر حول العالم بحثا عن الحقيقة وأدعو لتحقيق العدالة، فإنه لم تُتخذ خطوة مادية واحدة تجاه معاقبة الجناة الحقيقيين، على الرغم من حقيقة أن وسائل الإعلام الدولية مازالت تواصل لفت انتباه العالم إلى الوحشية التي تعرض لها”.

وواصلت:”السعودية تحاول حصر المسؤولية عن مقتل خاشقجي في المنفذين وحجب المسؤولين الحقيقيين عن هذه الجريمة، أي الذين خططوا لها وأمروا بتنفيذها”.

ووجهت خديجة انتقادات لتعامل الولايات المتحدة مع هذه القضية، إذ ترى أنها قدمت مصالح جماعات الضغط الخاصة بصناعة الأسلحة والطاقة والنفط على تحقيق العدالة.

وقالت في مقالها “كانت استجابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحادث مقتل جمال خاشقجي مخيبة للآمال أكثر، فبدلا من أن يطالب بالعدالة لأحد مواطني الولايات المتحدة – خطيبها خاشقجي – الذي كان في خطر وتم واغتياله، أشار من البداية إلى أنه سيحدد أولوياته الوطنية الخاصة به فوق حقوق الإنسان. لقد قدم هو وإدارته الدعم للتغطية على المملكة العربية السعودية، من خلال الإشارة إليها كحليف، ومواصلة دعمه للزعماء السعوديين، والاعتراض على محاولات الكونغرس لمساءلة الحكومة السعودية عن انتهاكاتها الأخرى”.

وعلى الرغم من انتقادها لموقف الرئيس الأمريكي تجاه قضية مقتل خطيبها، فقد أكدت خديجة جينكز في المقال أنها تتفق مع شيء سمعته كثيرا أثناء زيارتها للولايات المتحدة، وهو أنه “تم إحراز تقدم ضئيل حتى الآن في القضية، بفضل وجود أشخاص رفيعي المستوى يرغبون في تحقيق بعض العدالة في المستقبل، وهذا ما قد يغير مسار هذه القضية”، بحسب رأيها.