الاكثر مشاهدة - عــــــــــاجل : الانتقالي يقلب الطاولة على الشرعية وانفجار الوضع في محافظة شبوة واشتباكات عنيفة تحدث الآن.. والمواطنون يخرجون للشوارع (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - اندلعت اشتباكات مسلحة صباح اليوم في مديرية عزان، بمحافظة شبوة، بين قوات أمنية ومتظاهرين موالين للنخبة الشبوانية وما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً. ​ Advertisements ​​​​​​​​ وطالب المتظاهرون بعودة النخبة الشبوانية، في مؤشر لتصعيد المعركة من جديد في شبوة. وكانت القوات الموالية للحكومة الشرعية قد أحكمت سيطرتها سابقاً على أغلب مديريات شبوة، ودحر القوات الإنفصالية من المحافظة.

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