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صنعاء - ياسمين الخيامي - اليمنية أفراح العتمي تشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي ...مزقت بنطلونها ومدت يدها ومارست بحقها الفعل القذر ( صورة صدمت كل اليمنيين )

2019/10/03 الساعة 11:33 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لطالبة في مدرسة رابعة العدوية بصنعاء، بعد قيام مديرة المدرسة بتمزيق بنطلونها في تصرف صدم الجميع.

وذكر الناشطون في معرض حديثهم بأن مديرة المدرسة “أفراح العتمي”، مزقت بنطلون إحدى الطالبات وطردتها من المدرسة بحجة عدم مطابقته للزي المدرسي.

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واعتبر الناشطون الواقعة، جريمة بشعة وتصرف غير مسؤول من مديرة المدرسة والتي لم تراعي الأزمة المالية الخانقة التي تعشيها الكثير من الأسر جراء انقطاع الرواتب وتبعات انقلاب مليشيا #الحوثي على السلطة الشرعية.

كما وجهوا نداءات واسعة للجهات المعنية وللمنظمات المحلية والدولية بسرعة التحرك لإنصاف الطالبة ومعاقبة مديرة المدرسة وفق القوانين واللوائح الدستورية المنظمة.