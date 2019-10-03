سياسي يمني: الأمم المتحدة لم تقم بدورها المطلوب.. وهناك 80% تحت خط المجاعة باليمن

الخميس 3 أكتوبر 2019

اتفاق ستكهولهم والمجاعة باليمن

كتب الشحات غريب

قال المحلل السياسي اليمني عبدالعالم حيدرة، إنه من المؤسف أن الأمم المتحدة حتى اللحظة ، لم تقم بدورها على الشكل المطلوب في اليمن، ولكنها اقتصرت في الوقت الحالي على التنديد فقط، وتبدي الكثير من القلق.



وأضاف بأن ما يحدث في اليمن كثير من المشاكل والتعقيدات، في ظل ظروف انسانية كارثية، موضحاً أن هناك 80 % من أهل اليمن تحت خط المجاعة، وانعدام الدواء وأشياء كثيرة.

وأوضح بأن اتفاق ستكهولهم ، لم يحدد فقط ايقاف اطلاق النار، رغم طرحه في الاتفاقية، لكنها ركزت على الجانب الإنساني بشكل كبير، ومنها تبادل الأسرى وفتح خطوط امداد لوصول المساعدات الإنسانية.

وقال بأن الشرعية قد اتهمت الأمم المتحدة اتهام مباشر وانحيازها الكامل للمليشيات الحوثية.

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وقال بأن مليشيا الحوثيين لم تنفذ أي شىء من اتفاق ستكهولهم، وقامت باستغلال الهدنة، وقامت بتنفيذ عمليات في المحافظات بالتسيق من التجمع اليمني للإصلاح.

يذكر أن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، قد التقي بزعيم المليشيا الحوثية عبد الملك الحوثي.

وكان غريفيث قد وصل إلى العاصمة صنعاء، وقال الناطق باسم المليشيا الحوثية، محمد عبد السلام، إن غريفيث ناقش مع الحوثي أفق التسوية السياسية الشاملة، والتي دائماً تبؤء بالفشل.

يذكر أن مليشيا الحوثي استغلت فترة التهدئة الناتجة عن ستكهولم وإفساح التحالف والجيش الوطني لجهود السلام الدولية، وأعادت ترتيب وتموضع مليشياتها، ولولا توقف معركة الحديدة لما تمادى الحوثيون بتنفيذ هذه الهجمات ضد المنشآت المدنية.

وكانت ميليشيا الحوثي قد رفضت عقد اجتماع اللجنة المعنية بالإشراف على تنفيذ إعادة الانتشار في مناطق سيطرة الشرعية بمدينة الحديدة ، والتي أكد أن هدف ذلك هو إدخال المبعوث الدولي وكبير المراقبين في دوامة مراوغات الميليشيا الحوثية التي لا تتوقف وبغرض التحايل على تنفيذ الانسحاب من الموانئ والمدينة خاصة وأن الاجتماع كان سيكرس للمصادقة على الخطة المعدلة للانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى وغيرها من المناطق المؤدية إلى مداخل المدينة ومطاحن البحر الأحمر.

كما أن هذا يؤكد على النوايا السيئة للميليشيا تجاه جهود السلام، والتي واصلت حشد المقاتلين إلى الحديدة كما أمرت مندوبيها في المناطق القبلية بتنفيذ حملة تجنيد إجبارية إلى الساحل الغربي.