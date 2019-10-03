60 مواطن يواجهون شبح الموت بعد تعطل قاربهم على بعد 100 ميل من سقطرى

الخميس 3 أكتوبر 2019

سقطرى

كتب الخليج 365-متابعات

أكد وزير الثروة السمكية فهد كفاين إن وزارته تلقت بلاغا من قوات التحالف الدولي يفيد بعثور سفينة حربية باكستانية على قارب نقل يمني عاطلا على بعد ١٠٠ ميل بحري قبالة رأس فرتك م المهرة يوم امس الأربعاء.



وقال كفاين في منشور يصفحته الرسمية على فيسبوك إن القارب على متنه 60 شخصا ( 43 رجل ، 11 أمرأة، 6 أطفال ).

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وذكر أن السفينة الباكستانية العاملة ضمن قوات الواجب 151 قدمت مساعدة في الغذاء والعلاج للركاب إلا أنه لم يزل في مكانه.

وناشد كفاين السفن المجاورة تقديم المساعدة العاجلة مؤكدا أن السفينة بحاجة ماسة الى التدخل العاجل والانقاذ .

وأشار إلى أنه يجري التواصل مع قوات التحالف والبحرية اليمنية للإنقاذ.